«اختناق وحروق».. ننشر أسماء المصابين في انفجار اسطوانة بوتاجاز بالفيوم

أصيب 10 أشخاص، بينهم مسعف، بإصابات متنوعة بين حروق من الدرجة الأولى واختناق وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل أحد مطاعم الأسماك بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، خلال تناولهم وجبات بحرية.

أسماء المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم أسماك

وحصلت «الوطن» على أسماء 9 مصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد مطاعم الأسماك على ضفاف بحيرة قارون، وتبين أنهم كل من:

عبدالله عادل أحمد (24 سنة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ورمضان جمال عبدالرازق (21 سنة) مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر، وعبدالرحمن عبدالحفيظ رمضان (22 سنة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وجرح قطعي باليد، ومحمود محمد فوزي (18 سنة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وعبدالله ربيع صالح (21 سنة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وعشري محمد عيد (32 سنة) مصاب بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 20% بالذراعين، وأسامة فرحات رجب (27 سنة) مصاب بحالة اختناق، وناصر سيد عبدالرازق (29 سنة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وعابد ربيع محمد سعد (30 سنة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وأشرف أحمد سائق سيارة الإسعاف مصاب بكدمة بالقدم خلال نقله للمصابين.

طوارئ بمستشفى أبشواي المركزي لاستقبال المصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، فيما تم إعلان الطوارئ بالمستشفى لإسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم أسماك بشكشوك

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز في مطعم أسماك على ضفاف بحيرة قارون بقرية شكشوك بنطاق المركز مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم مسعف.