30 ناشرا يبحثون تطوير إنتاج الإصدارات الإبداعية بمعرض الشارقة للكتاب

نظم القائمون على مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، جلسة بعنوان «وسيط»، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقيمها هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «هنا.. لك كتاب»، تضم 30 ناشراً وكاتباً ورساماً؛ لبحث سبل التعاون في تطوير إنتاج الإصدارات الإبداعية، وذلك في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

منفعة متبادلة بين النشر والرسم

وضمت الجلسة عشرات اللقاءات الثنائية على مدى 90 دقيقة، عرض خلالها عدد من الكتاب والرسامين أعمالهم على مجموعة من الناشرين، كما تبادل المشاركون في الجلسة الخبرات والأفكار التي تثري صناعة الكتاب في الدولة، وتسهم في تطوير إنتاج الإصدارات الأدبية.

وأكدت مجد الشحي مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، أن المبادرة تهتم بإصدار كتب ذات جودة عالية من خلال مساعدة الكاتب والناشر وكل من يعمل في صناعة الكتاب على إيجاد محتوى جيد في دولة الإمارات، وتتبنى المبادرة الكثير من الأفكار الإبداعية لكتاب أو رسامين وتقدمها للجمهور.

وأضافت: «تمكننا مثل هذه الجلسات التي ننظمها باستمرار من الوصول إلى المبدعين الذين نحرص على دعمهم، إلى جانب دورها المهم في إتاحة الفرصة للكاتب بأن يلتقي الناشر ويعرض عليه إصداراته، وكذلك تمكن الفنان من عرض رسوماته على الناشر أو الكاتب لنخرج في نهاية كل جلسة بمجموعة من الاتفاقيات بين جميع الأطراف المعنية بالصناعة الأدبية».

محتوى يليق بأذهان القراء

ومن جانبها، قالت الكاتبة هيا القاسم: «تعد هذه الجلسة واحدة من مبادرات ألف عنوان وعنوان، التي تتميز بمحتوى يليق بأذهان القراء، واختيارها للمواضيع التي يحتاجها المجتمع اليوم، فكانت الجلسة سلسلة وصل ليبرز المشاركون سواء كانوا من الناشرين أو الكتاب أو الرسامين إمكانياتهم، وفخورة بتواجدي في هذه المبادرة ككاتبة، وطرحت كتبي وأفكاري على أهم دور النشر المحلية والعربية من خلال لقائي مع مجموعة من دور النشر، ووضعنا ملامح أولية لتعاون مستقبلي مميز وكلي أمل أن تتكلل بالنجاح».

وأشار الرسام عيسى النعيمي، إلى أن أنشطة وفعاليات مبادرة «ألف عنوان وعنوان» متميزة دائما؛ فهي على تواصل دائم مع الرسامين، وتجمعهم من خلال العديد من الجلسات والملتقيات وورش العمل مع كتاب ودور نشر ليتحاورون معا، ويعرضون عليهم نماذج من رسومات لكتب سابقة أو نماذج لرسومات جديدة، مشيرا إلى أنه بحث خلال هذه الجلسة مع بعض الكتاب ودور النشر، الأفكار الفنية التي يحتاجونها، وتؤسس من وجهة نظره لمشاريع تعاون مستقبلي معهم، متمنيا أن تكون النتائج مناسبة للجميع.

وقالت فداء شتيه المديرة التنفيذية لدار نشر سنونو: «بدأت مشواري في النشر كوني كاتبة، وكانت انطلاقتي الأولى من خلال مبادرة ألف عنوان وعنوان، التي دعمت كتابي ومنحتني فرصة للانطلاق ككاتبة لأتوجه بعدها للنشر الذاتي عام 2018، كما أن مشاركتي في جلسة وسيط كانت بدعوة من المبادرة، وتعرفت على رسام إماراتي مبدع وناقشنا بعض الأفكار التي أحتاجها في دار النشر، وإن شاء الله سيكون بيننا تعاون حول كتاب سيصدر قريباً».

وتنظم مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، ضمن فعاليات المعرض، ورشة عمل بعنوان العلاج بالكتابة، الأربعاء المقبل، من الساعة 16:45 حتى 17:45 مساء.

وتتضمن الورشة التي يقدمها قاسم سعودي، العديد من التطبيقات والرؤى والممارسات الكتابية الشعورية والنفسية للاقتراب من أهم المشكلات الصحية، ومواجهة أهم بواعث المشكلات الشعورية لعوالم الطفولة المتعددة.