قصواء: معرض الشارقة للكتاب رائع وشهد ظهور الروائي التنزاني صاحب «نوبل»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن حلقة اليوم الجمعة، من برنامجها، خاصة، وفيها وقفة جديدة جرى تصويرها من «معرض الشارقة للكتاب»، مشيرةً إلى أنه يشهد حالة ثقافية ومعرفية رائعة، «الأمر في معرض الشارقة رائع ومبشر للغاية، وفيه حالة ثقافية كبرى».

الخلالي: المعرض يشارك فيه فائز بجائزة نوبل

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «CBC»، من إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، أن المعرض حضره الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والروائي التنزاني عبد الرزاق قرنح، الفائز بجائزة نوبل للآداب، والكاتب الكويتي الكبير، طالب الرفاعي، وكان شخصية العام في هذا المعرض الكبير.

الخلالي: المعرض ملتزم بالإجراءات الاحترازية

وأوضحت أن المعرض احتوى على بداية التحرر والخروج من مأزق جائحة فيروس كورونا، حيث ظهر جميع حاضري المعرض بارتداء الكمامات وإجراء التحاليل الطبية اللازمة لضرورة حضور ذلك المعرض والتعامل فيه، «أرض الشارقة بها مجمع اللغة العربية والأدباء والمفكرين، ودعينا ولبينا تلك الدعوة لنحظي بالكثير من الأفكار والثقافات والتنوع والمعرفة».

وأكدت أن المعرض في دورته الأربعين، قدم الكثير للثقافة العربية والفكر العربي والإنتاج العربي الثقافي والفكري الضخم، حيث إن المعرض لا يحمل في طياته فقط الحديث عن الثقافة العربية، ولكنه حاوية كبيرة للثقافة العالمية والإنسانية.