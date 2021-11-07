 4.5 مليون درهم من سلطان القاسمي لدعم دور النشر في «الشارقة للكتاب»

وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لاقتناء أحدث الإصدارات والكتب من دور النشر المشاركة في الدورة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

منحة حاكم الشارقة لدعم النشر

وتهدف منحة حاكم الشارقة إلى تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بمختلف الإصدارات الحديثة في كافة المجالات العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية وتحديث المحتوى المعرفي للمكتبات التي تشكل مرجعاً رئيسياً للباحثين والقراء في إمارة الشارقة.

كما تسهم المنحة في دعم صناع النشر من مختلف الدور العربية والأجنبية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لهذا العام والتي بلغت 1632 ناشراً عربياً وأجنبياً من 83 دولة، وتقدم دور النشر إصدارات ثقافية متنوعة تغطي كافة المجالات والاهتمامات والفئات العمرية

يذكر أن القاسمي أعفى في الدورة الماضية من معرض الشارقة الدولي للكتاب دور النشر من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة نظير مشاركتهم في المعرض، وذلك لما تلمسه سموه من ضرورة دعم هذه الدور في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة كورونا وبلغت الإعفاءات ما قيمته 6 ملايين درهم

وسجّل معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ40، تاريخاً جديداً للثقافة الإماراتية والعربية، وسوق صناعة المعرفة والكتاب بتصدره للمرة الأولى منذ انطلاقه قبل أربعين عاماً، معارض الكتب العالمية كافة، وإعلانه "المعرض الأكبر في العالم" على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام 2021، متصدراً معارض كتب دولية يزيد عمرها عن مئات الأعوام.

إنجاز عربي وعالمي

وحقق المعرض، الذي يقام هذا العام تحت شعار (هنا.. لك كتاب)، إنجازاً إماراتياً عربياً لصناعة الكتاب والنشر في المنطقة العربية وقارتي آسيا وإفريقيا كاملتين، كونه المعرض الأول الذي يصل لهذه المرتبة عالمياً من بين القارتين الآسيوية والإفريقية، ويأتي هذا الإنجاز استناداً إلى قاعدة بيع وشراء الحقوق والمشاركة العالمية من الناشرين والوكلاء ضمن البرنامج المهني للمعرض (مؤتمر الناشرين)، حيث شارك في المؤتمر الذي سبق انطلاق الدورة الأربعين 546 ناشراً ووكيلاً أدبياً من 83 دولة حضروا جميعهم إلى إمارة الشارقة.