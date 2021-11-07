تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك يهدد بإيقافه للمرة الخامسة

قد يكون تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك سببا في وقفه مرة أخرى، بعد أن جرى إيقافه 4 مرات سابقة سواء من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو نقابة الإعلاميين أو حتى من مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، واليوم قررت نقابة الإعلاميين استدعاءه للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده بخصوص تعليقه على مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الثالث للدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 للزمالك، فضلا عن ما تضمنه تقرير لجنة الرصد بالنقابة.

أزمة تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك

وقد يتسبب تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك في إيقافه للمرة الخامسة حال انتهت تحقيقات نقابة الإعلاميين بإدانته من خلال بعض الجمل والعبارات التي استخدمها في التعليق على مباراة القمة مساء الجمعة الماضي، إذ قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، استدعاء الإعلامي مدحت شلبي للتحقيق بشأن مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة، وكشفت مصادر مسؤولة بالنقابة عن أن تقرير لجنة الرصد جاء في 20 صفحة تضمنت العبارات والجمل التي قالها شلبي خلال لقاء القمة الأخيرة.

ومن بين الجمل والعبارات التي قالها مدحت شلبي، أثناء سير مباراة الأهلي والزمالك وأثارت جدلاً، تعليقه «معلول حط الزغلول»، و«كل الطرق تؤدي لأبو جبل»، و«كعب إفترا.. كعب متحني»، وهي «الإيفيهات» التي أغضبت الجماهير البيضاء.

تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك، قالت عنه نقابة الإعلاميين، في بيان أصدرته منذ قليل: «يستدعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة المعلق الرياضي مدحت شلبي للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات في أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز»، وأوضحت النقابة أنَّ قرار الاستدعاء يأتي بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة، ومما قدم من شكاوى ضده في هذا الصدد على خلفية تعليقه على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

شكوى الزمالك ضد مدحت شلبي

وأعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في وقت سابق، تقديم شكوى عاجلة ضد معلق المباراة والذي وصفه بأنه «المتحيز للجهات المعنية»، وقال لبيب: «ندعو مسؤولي شركتي تذكرتي والإفريقية لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع، وستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة».

وجرى إيقاف مدحت شلبي 4 مرات سابقة، جاءت الواقعة الأولى في عام 2018، حيث صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج «مساء بيراميدز» الذي يقدمه مدحت شلبي على قناة «بيراميدز» لمدة أسبوعين، وحينها تضمن القرار إحالة مدحت شلبي، مقدم البرنامج، للتحقيق بنقابة الإعلاميين بسبب المخالفات الإعلامية التي شابت عددا من حلقات برنامجه.

هدف في «الشباك العذراء» يوقف شلبي

وكانت الواقعة الثانية لإيقاف مدحت شلبي في شهر أبريل من عام 2019، عندما أوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي حينها، بوقف المعلق مدحت شلبي عن التعليق على المباريات حتى نهاية الموسم، حيث جاء في تقرير اللجنة أن المعلق الرياضي تلفّظ بألفاظ لا يجب أنّ تخرج من معلق كبير مثله، خاصة عقب إحراز علي جبر، لاعب بيراميدز، هدفا في مرمى الزمالك، قائلًا: «هدف في الشباك العذراء، ولا خلي العذراء دي ليوم الخميس، وهو يوم زفاف علي جبر».

وجاء ثالث إيقاف بسبب تعليق مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك، بحسب تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تغطية أحداث مباراة القمة رقم 120، والتي تعود إلى أغسطس 2020، وأكد المجلس في تقريره حينها أنه رصد مخالفات على لسان المعلق مدحت شلبي، تمثلت في تهكم وسخرية المعلق على سقوط حارس مرمى الزمالك بعد إحراز فريق الزمالك للهدف الثالث، وقال شلبي: «عندنا عادات عربية غريبة، أول لما فرقتنا تكسب حارس المرمى يقول آه يا رجلي آه يا رأسي، قال يعنى بيهّبط الفرقة الثانية.. فيلم عربي هابط من أفلام الأبيض والأسود».

إيقاف مدحت شلبي بسبب «التفويت»

وكانت الواقعة الرابعة التي تسببت في أزمة لمدحت شلبي حديثه عن التفويت، وهو ما تعاملت معه مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، سريعا بإيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، وقال مدحت شلبي عبر فيديو على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «لم أوجه كلامي إلى جماهير الأهلي أو الزمالك أو أي نادٍ، لكنني أوجه حديثي لكل منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت»، وجاء بيان المجموعة مؤكدًا أن قرارها جاء انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت الإدارة وقف ظهور مدحت شلبي، حتى نهاية الموسم.