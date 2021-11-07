«محمد» ترك الهندسة وعمل بفن الجرافيك: مش هتخلى عن حلم حياتي

عشق الفن منذ صغره وأتقنه في فترة دراسته للكلية، تعلم أن الحياة عبارة عن فن ولوحة كبيرة يرسمها كل إنسان بعينه ولونه المفضل، وتكون لونا واحدا إن لم يكن بها تصميم وفن، وعلى الرغم من تخرجه في كلية الهندسة المعمارية إلا أنه ترك الهندسة واتجه لفن الجرافيك الذي عشقه، فعلم نفسه بنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حتى أصبح محترفا وتداولت لوحاته الفنية عبر القارات، إذ عبر عن مأساة الشعب الفلسطيني بلوحاته.

محمد أمين، البالغ من العمر 25 عاما والقاطن بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، لم يتخلَ عن حلمه في أن يصبح مصمم جرافيك: «بدايتي كانت غريبة، كنت بتحدى نفسي لما بشوف حد بيعمل صورة مكتوب عليها كلام أو معدلها بشكل حلو، كنت عايز أعرف إزاي ممكن أعمل كده وكنت بحب الفن من صغري، وكنت بحاول أشوف دا اتعمل إزاي لكن مكنتش عارف لأن معرفش حاجة عن المجال ده ولا اسم البرنامج، وبدأت أبحث».

برنامج الرسام الشهير كان بداية جيدة لـ«أمين» الذي تخلى عن دراسته للهندسة المعمارية من أجل تعلم فن الجرافيك، «مكنتش عارف أبدأ إزاي لكن بدأت على برنامج الرسام الشهير اللي كلنا عارفينه، وكنت بحاول أفهم إيه اللي ممكن يتعمل عليه وأكتب صور وبعدها عرفت فن الفوتوشوب ومن هنا ابتدت الحكاية، عرفت برنامج الجرافيك ودمج الصور وخلال شهرين اتعلمت من على اليوتيوب، بدون أي كورسات تعليمية، اجتهاد ذاتي وتدريب»، وفقا للشاب العشريني.

محمد يدمج صورا واقعية بأخرى خيالية

دمج صور واقعية بصور خيالية، بحيث تكون أكثر تعبيرًا عن معنى الصورة، هو المجال الذي سلكه محمد أمين، وهو ما يسمى بـ«photomanipulation»، واستطاع بفنه أن يعبر عن مآسي الكثير من القضايا العربية بلوحاته خاصة القضية الفلسطينية: «شغلي بيبقى عبارة عن مجموعة صور عادية متفهمش منها أي حاجة وبحولها لأخرى واقعية ومعبرة عن الواقع في شكل جميل، وبدأت أتعمق في المجال أكتر ودايما في كل تصميم بيكون فيه تحدي جديد لأنه بينتهي بشكل جميل، وفي النهايه بيكون تعبير أنا شايف القصة أو الحدوتة إزاي، يعني بحول الصورة العادية لصورة معبرة عن واقع أو تصميم يؤثر في الناس، بعمل شيء مفيد من لا شيء».