محافظ بني سويف: الأزهر منارة علمية ودعوية ورمز للأمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دور الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، حيث إن دور الأزهر الشريف يمتد محليا وعالميا، فهو منارة علمية ودعوية ورمزا للأمة المصرية والعربية والإسلامية، مؤكدا على اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور الأزهر الشريف في مختلف المجالات.

محافظ بني سويف يستقبل رئيس المنطقة الأزهرية

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بني سويف، الدكتور أحمد محمد الطيب البديوي الرئيس الجديد للمنطقة المركزية الأزهرية ببني سويف، حيث هنأه بتولي المسؤولية، متمنيا له التوفيق في دفع جهود الأزهر الشريف على المستويين التعليمي والدعوي.

محافظ بني سويف يطالب بتعظيم التعاون بين المحافظة والمنطقة الأزهرية

وطالب محافظ بني سويف بتعظيم أوجه التعاون بين المحافظة والمنطقة الأزهرية، خاصة في دعم خطة المحافظة في مجال رفع وعي المواطن، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي لا تمت للدين الإسلامي وتعاليمه من قريب أو بعيد، مؤكدا دعمه الدائم لكل جهود المنطقة على الجانبين التعليمي والدعوي.

وأعرب رئيس المنطقة عن سعادته بمقابلة المحافظ وحفاوة الاستقبال الذي وجده، حيث يؤكد ذلك على ثقة محافظ الإقليم في أهمية دور الأزهر الشريف، ويجسد دعمه المتواصل للمنطقة الأزهرية، مشيرا إلى أنه منذ وصوله وهو يسمع بشكل دائم عن دعم المحافظ للمنطقة في المجالين التعليمي والدعوي، وحرصه على تحفيز وتشجيع مزيد من الجهد، وأن يكون الأزهر شريكا رئيسا في خطة المحافظة التنموية.

رئيس المنطقة الأزهرية الجديد يهدي المحافظ درع المنطقة

وفي نهاية اللقاء، أهدى رئيس المنطقة محافظ بني سويف درع المنطقة الأزهرية، تقديرا لدعمه المتواصل للمنطقة، وكذا جهوده التنموية والتنفيذية في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطن.