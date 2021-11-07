الأزهر الشريف يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدان الأزهر الشريف بشدة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، فجر اليوم الأحد، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع العراق ووقوفه معه ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره.

ودعا جموع العراقيين للوحدة والتكاتف وإعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه، وتفويت الفرصة على أصحاب النيَّات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ العراق من كل مكروه وسوء، وينعم عليه بالأمن والاستقرار والرخاء.

الرئيس السيسي يدين محاولة اغتيال الكاظمي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، متمنيا تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه.

وأوضح في تغريدتين عبر «تويتر»، اليوم: «تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم».

وواصل: «إذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه».

ودعا: «كل الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق».

الخارجية المصرية تدين الحادث

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعربت عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، على وقوفها مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره أو ينال من تماسك جبهته الداخلية، مشددةً على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق عن استكمال مسيرة إنجازاته الوطنية.

ودعت مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق.