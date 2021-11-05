محافظ بني سويف يناقش جهود «قومي المرأة» في حل الشكاوى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة، بشأن الشكاوى الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش خلال إجراءات الفرع على مدار 3 أشهر من أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

قومي المرأة ببني سويف يستقبل 45 شكوى وطلب لسيدات خلال 3 شهور

وكشف التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، أن مكتب الشكاوى استقبل نحو 45 شكوى وطلبا واستشارات قانونية تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش والأحوال الشخصية وتنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية، والعنف والإيذاء البدني وغيرها.

قومي المرأة ينجح في الحصول على 20 حكما قضائيا لصالح سيدات شاكيات

ونجح فرع المجلس من خلال بعض المحامين المتطوعين، في الحصول على أكثر من 20 حكما قضائيا لصالح سيدات شاكيات، وتنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق، بالإضافة إلى قيام الفرع بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة، لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب.

وتابع التقرير «بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الحملات ومنها الأسرة أمن قومي، المرأة صانعة السلام، التي أطلقها فرع المجلس تحت رعاية المحافظ، لنقل الرسائل القانونية العامة والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله».

كما استجاب مكتب الشكاوى للعديد من استغاثات سيدات بلا مأوى ويعانين من مشكلات العنف بأنواعه، وذلك بالتعاون بين فرع المجلس ومركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف، لإرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعة مسئول مكتب الشكاوى للحالات النزيلة بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

محافظ بني سويف يشيد بجهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة

من جهته أشاد محافظ بني سويف في بيان، بجهود فرع المجلس القومي، في مجال خدمة قضايا المرأة، برئاسة نرمين محمود مقرر الفرع، التي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، وهو ما يتسق مع خطة الدولة والخطوات الجادة التي تتخذها في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.