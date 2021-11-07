خبير عقاري: انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية يجعلها إحدى أهم المدن الاستثمارية

قال علاء صليب، الخبير العقاري، إن شركات التسويق العقاري ظهرت بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة الماضية، خاصة في ظل زيادة حجم المعروض من المشروعات الاستثمارية في مجال العقارات والمطورين العقاريين، حيث تعمل شركات التسويق العقاري كوسيط بين المستثمر والمطور والمواطن الراغب في الشراء.

وأضاف صليب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب التحقق من شركة التسويق بشكل جيد والتأكد من سلامتها وجديتها وإنها مضمونة، وتعتبر شركات التسويق ذات الخبرة والمصداقية أفضل بشكل كبير من العمل بدون الشركة.

على العميل انتقاء المسوق العقاري وعدم الاكتفاء بالإعلانات

وأشار إلى أنه يجب اختيار شركة التسويق العقاري، وأن يرى العميل المشروعات القائمة بالفعل والتي يرغب في الاستثمار بها، وليس فقط الاعتماد على الإعلانات والصور.

ولفت إلى أن وظيفة شركات التسويق العقاري تعتمد أكثر على الإضافة للعملاء من خلال توضيح المشروعات لهم وتوصيل المعلومات الصحيحة والحقيقية عن مميزات وعيوب المشروعات دون وجود تضليل، كما أن العميل عليه الاختيار بين عدد من الاختيارات.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات العقارية الجيدة التي يتم القيام بها وتنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر أحد أهم المناطق الاستثمارية في الوقت الحالي، خاصة مع إعلان الدولة التوجه إلى العاصمة الإدارية ونقل جميع المقرات لوزارات هناك.

وأشار إلى أنه يجب على الراغبين في الشراء للوحدات الذهاب لرؤية المشروعات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك حوالي بعض الأشخاص يشترون وحدات دون معاينتها أو رؤية المكان على الطبيعة ودون معرفة المكان بالتحديد.

وأضاف صليب أنه على جميع المسوقين اختيار عدد معين من الشركات التي يرى أن لديها العديد من المشروعات القائمة والتي يرى أنها مناسبة للاستثمار والشراء.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية تعتبر مدينة متكاملة، وأن هناك العديد من الشركات بدأت بالفعل العمل على مشاريعها وهناك من استطاع الانتهاء من المشاريع بالفعل.