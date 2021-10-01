العاصمة الإدارية: إتمام 60% من مشروع الحدائق المركزية «فيديو»

قال المهندس شريف الزُبير، نائب مدير مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية، إن الحدائق ممتدة من مسجد الفتاح العليم وحتى المنطقة المركزية للأعمال كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن مساحة الحدائق المركزية 10 آلاف فدان، تم الانتهاء من 60% حتى الآن.

وسائل ترفيه للزوار

وأضاف الزبير، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الحدائق ستوفر وسائل ترفيه للزوار، مثل منطقة المتنزهات والحفلات وملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة، ومتنزهات للأطفال، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمطاعم.

بحيرتان مركزيتان وجزيرة

وتابع نائب مدير مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية، أن منطقة الحدائق المركزية ستحتوي على بحيرتين مركزيتين، وهي مياه معالجة، إذ أن البحيرة الأولى تبلغ مساحتها 4 أفدنة بها مطعم صغير، وبحيرة مساحتها 14 فدانا: «إحدى البحيرتين ستكون صافية والبحيرة الأخرى مخصصة للطيور وتنزه المواطنين والمطعم ومنطقة للأطفال، وجزيرة».

وأشار إلى أن منطقة الحدائق المركزية ستوفر فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، من خلال الصيانة المستمرة ومنطقة التحكم في الحديقة، لافتا إلى أن بناء الحديقة واجه عدة تحديات مثل نوعية التربة والمياه وأماكن تنفيذ المشروع.

مشروعات استثمارية تحت الدراسة

وأكد أن المشروعات الاستثمارية تحت الدراسة وتتكون من 4 أجزاء، مثل النوادي والمطاعم وسيتم تنفيذها في المستقبل، موضحًا أن البرج الأيقوني يطل على الحدائق المركزية بالكامل، كما أن منطقة الأعمال التي تقع بالقرب منه ستخدم مشروعات الحدائق.