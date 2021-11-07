وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، التي تنفذها الوزارة، وتضم في مرحلتها الأولى، الحي الحكومي الذى سيتم نقل موظفي الدولة إليه، وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الأحياء السكنية، والمشروعات الفريدة التي يتم تنفيذها لأول مرة بمصر.

البرج الأيقوني الأعلى في أفريقيا

وأكد الجزار، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، وكذا جودة التنفيذ، لتخرج مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في أبهى صورة.

وتابع وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

كابيتال بارك أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط

وقال الجزار، إنه جارٍ تنفيذ مشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، وهى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح الجزار، أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية «بحيرة القراءة والعلوم، حديقة تعليمية للأطفال، الساحة الاحتفالية، بحيرة الفنون، الحديقة التراثية، النادي الريفي، النادي الرياضي، الساحة المركزية، مجمع المطاعم، السينما المفتوحة، الحديقة التفاعلية، حديقة الأعمال الفنية، بحيرة القوارب، واحة الرفاهية، حديقة ذات طابع إسلامي».

جاردن سيتي الجديدة على الطراز الفرنسي

وأضاف وزير الإسكان، أن الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني «سكني مختلط»، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.

وأشار الجزار، إلى أن الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» يتم تنفيذه طبقًا لتصميم معماري مستوحي من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، وتبلغ مساحته 885 فداناً، ويضم 174 عمارة سكنية بها 21494 وحدة سكنية، و211 مبنى سكني مختلط، بها 513 وحدة تجارية، و107 فيلات، و134 مبنى تاون وتوين هاوس، بها 459 وحدة سكنية، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.