استشاري تغذية توضح طرق التخلص من الـ«سترتش ماركس»

قالت خلود الوراقي، استشاري التغذية العلاجية ودكتوراه العلاج الطبيعي، إن مشكلة السترتش ماركس، تنتج عن جفاف الجلد وعدم شرب المياه وكثرة تناول الكافيين، لأنه يعمل على إدرار للبول ويتسبب في الجفاف، مؤكدة أنه منتشر في السيدات أكثر لاختلاف الجينات عن الرجال، موضحة أن أحد أسبابها الولادة وترهلاتها التي تظهر في جسم المرأة بعد الولادة ومن تمدد الجنين في بطن الأم.

ماركس يظهر في الجسم بعد التخسيس

وأضافت الوراقي، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن الاسترتش ماركس تظهر في الجسم، بعد التخسيس، ولعب الرياضة ثم الانقطاع، وكذلك عند أصحاب الأمراض المناعية والكورتيزون، لافتة إلى أن الحلول تبدأ من التغذية السليمة، وتناول الخضروات والفاكهة، التي تجعل الجسم رطبا دائما وكذلك تناول المأكولات التي تحتوي على فيتامين E.

وعن طريقة علاج الاسترتش ماركس، أوضحت أن جزءًا منها يمكن معالجته بالعلاج الطبيعي، وبالتعاون مع أطباء الجلدية والتغذية، مشيرة إلى أن الثلاث طرق مكملة بعضها لبعض، موضحة أن العلاج الطبيعي يعمل على إنتاج أسراب من الخلايا الليمفاوية بحيث ترجع إلى شكلها الطبيعي من خلال عدة أجهزة وهناك جزء يدوي، مثل حركات المساج الليمفاوي.

وشددت على أنه لو تم تنفيذ التغذية والجلدية والعلاج الطبيعي ممكن تصل النتيجة إلى 90%، وهناك جهازان، مثل جهاز الليزر وجهاز آخر اسمه كاربوس، ويزيد من الأكسجين في هذه المنطقة ويعمل على ضم الخطوط.

يظهر بعد فقد الوزن

وتظهر الاسترتش ماركس لدى أغلب السيدات خاصة من يفقدن الوزن بشكل كبير، وكانت قد طرحت فتاة مشكلتها عبر مجموعة خاصة بمشكلات النساء على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «كنت 130 كيلو وبقيت 77 وظهر لي سترتش ماركس.. أقول لخطيبي؟»، مؤكدة أنها تعاني من علامات الاسترتش ماركس بسبب خسارتها للوزن، وحيرتها الشديدة في مصارحة زوجها المستقبلي من عدمه.