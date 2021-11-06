حكم طلاق السكران بعد تصريحات أحمد كريمة.. الإفتاء ترد: لا يقع «فيديو»

أثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحه، أن طلاق السكران «يقع»، وتساءل الجميع عن حكم وقوع طلاق السكران، ونوضح في هذه السطور رأي دار الإفتاء في ذلك.

حكم طلاق السكران

وقالت دار الإفتاء إن طلاق السكران اختلف فيه العلماء، حيث ذهب البعض أنه يقع وذهب البعض الآخر أنه لا يقع، ولكن ما عليه قانون الأحوال الشخصية المصري - واستقرت عليه دار الإفتاء - أن طلاق السكران لا يقع.

طلاق السكران

وتابعت دار الإفتاء: أنه ـ صلي الله عليه وسلم ـ صح عنه أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه.

في سياق منفصل أشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن المجرم المتهم بجريمة الإسماعيلية عاقل خطط ونفذ جريمته، وليس مختلا عقليًا، مؤكدًا أنه يجب أيضًا تعديل مادة الطفل في قانون العقوبات، والنزول بالسن من 18 لـ 16 سنة، «يعني واحد يبقى عامل جريمة وعنده 17 سنة يقولك لأ، نحطه في الأحداث عشان سنه، إحنا بقى فيه وعي لدى الأطفال عما سبق وإدراك عما سبق، لازم عقوبات الطفل تنزل بالسن».