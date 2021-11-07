سامسونج تقود الجيل الجديد من الهواتف المحمولة من خلال هواتفها الذكية القابلة للطي

أجهزة Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 نقلة تكنولوجية جديدة تصنعها سامسونج في عالم الهاتف المحمول

أطلقت سامسونج للإلكترونيات فصلًا جديداً في ابتكارات الأجهزة المحمولة القابلة للطي؛ حيث تعتبر أول شركة في العالم تتجه لطرح هذا النوع من الهواتف، لتثبت ريادتها في هذا المجال، وتأخذ تكنولوجيا تصنيع الهواتف المحمولة إلى آفاق جديدة، وذلك مع هاتفين ذكيين جديدين من جالكسي، وهما: Z Fold 3 & Z Flip 3 والتي تتمتع بابتكارات وتصميمات رائدة، حيث يعمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية بعد تجربة المستخدمين لها.

وكانت سامسونج قد أطلقت الجيلين الأول والثاني من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold و Galaxy Z Flip ، لتمهد الطريق أمام الجيل الجديد من هذه الفئة، والتي قام فريق عمل سامسونج بإضافة مزيد من الخصائص إليها، والتي تم طلبها من خلال المستخدمين، مثل تحسين أداء الكاميرات ودقة جودة الشاشة والمعالج المستخدم، هذا فضلا عن أنها تتميز بتصميم فريد وبعض التحسينات الرئيسية، مثل مقاومة الماء مما يجعل استخدامهم اّمنًا تحت المطر، كما تم تصنيع كلا الجهازين أيضاً باستخدام Armor Aluminium وهي مادة جديدة تعتبر أقوى مادة Corning Gorilla Glass Victus ألومنيوم تستخدم في جهاز جالكسي الذكي، إلى جانب أقوى نوع من زجاج لحمايتهما من الخدوش والسقوط العرضي.

وتدرك سامسونج أننا أصبحنا في عصرا لم يعد استخدام الهاتف المحمول فيه قاصرا على مجرد إرسال رسائل بريد إلكتروني أو كتابة نصوص على الهواتف، بل أصبح العمود الفقري لمعظم المستخدمين في الحياة العملية والخاصة، فهو يساعدنا في البقاء على اتصال، والحصول على الترفيه والمتعة وتسجيل أسعد اللحظات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع،، لذلك فإن الهواتف الذكية القابلة للطي من سامسونج تعد بمثابة مساعد شخصي للعملاء الذين يقضون معظم أوقاتهم في العمل، حيث يوفر تجربة ثرية ومطورة للاستخدام في العمل، ويمكن من خلال استخدام قلم S Pen المخصص للأجهزة القابلة للطي العمل بشكل أكثر ذكاءً بفضل ميزات مثل Flex Mode و Multi-Tasking ، حيث يمكن إجراء مكالمة في النصف العلوي من الجهاز وتدوين الملاحظات في النصف السفلي، وتوفر إمكانيات تشبه أجهزة الكمبيوتر مع الحفاظ على راحة الأيدي.

وأيضا توفر الهواتف الجديدة مجموعة من التطبيقات في Edge panel تساعد في القيام بمهام متعددة في نفس الوقت مثل مشاهدة مقاطع الفيديو والدردشة والكتابة بما يصل إلى ثلاثة تطبيقات مفتوحة في وقت واحد، كل هذا مع ميزات مثل Flex Mode ،التي تمكن المستخدمين أيضًا من التقاط محتوى مذهل لحياتهم الاجتماعية بدون استخدام اليدين، وعند الإغلاق يوفر غطاء الشاشة الكبير والجديد كلياً طرقًا أبسط للدفع واللعب والاطلاع على الإشعارات، مع إمكانية تخصيصها طبقاً لرغبة المستخدم، وإذا لم يكن هناك الوقت لفتح الجهاز لالتقاط سيلفي، فإن الشاشة الأمامية تستخدم الكاميرا الخلفية المزدوجة لالتقاط الصور وعرضها.

ومع تجربة الأجهزة القابلة للطي السابقة، أدركت سامسونج الحاجة إلى زيادة المتانة، وهو ما جعلها تحقق ذلك مع هواتف Galaxy Z Fold3 5G و Galaxy Z Flip3 5G ،حيث أصبحت هذه الأجهزة متينة بما يكفي للشعور بالثقة عند وضعها في الحقيبة أو الجيب، وقد حصلت على شهادة IPX8 و Armor Aluminium و Gorilla Glass Victus ، وتعد من أقوى هواتف سامسونج حتى الآن.