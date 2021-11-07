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محمود مسلم

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي لإيران الأوضاع في الشرق الأوسط

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أ ش أ
06:50 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
وزير الخارجية

وزير الخارجية

 بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الأحد بواشنطن، مع روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إن اللقاء يأتي في إطار زيارة الوزير الحالية إلى واشنطن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة الجهد للدفع قدما بالعلاقات المصرية الأمريكية؛ بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

 

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