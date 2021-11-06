نواب أمريكيون يطالبون بايدن بالتخلي عن الدبلوماسية مع إيران

طالب نواب في الكونجرس الأمريكي، رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بالتخلي عن الدبلوماسية مع إيران، وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن المطالبات جاءت بعد هجمات بطائرات بدون طيار مسيرات إيرانية على قواعد أمريكية في سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قادة جمهوريون: طهران عليها اعتبار أي اتفاق نووي توقعه مع إدارة بايدن ميتا

وكان قادة السياسة الخارجية بـ الحزب الجمهوري، قالوا في وقت سابق، إنه يجب على طهران اعتبار أي اتفاق نووي توقعه مع إدارة بايدن ميتا، خصوصا عندما يستعيد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس.

وقال القادة الجمهوريون، في حديثهم إلى صحيفة «فري بيكون» الامريكية، إنهم يريدون إرسال رسالة مباشرة إلى إيران مفادها، إن بايدن لا يملك سلطة الوعد برفع العقوبات إلى الأبد.

من جانبه، أعلن ريتشارد راتكليف، زوج البريطانية الإيرانية نازنين زاجري راتكليف، المحتجزة في إيران، أنه عازم على مواصلة إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل أسبوعين، احتجاجا على تقاعس الحكومة البريطانية وفشلها في تحرير زوجته.

وقال «ريتشارد»، خلال وقفة احتجاجية، نظمت لدعم إضرابه الذي بدأه يوم الأحد 24 أكتوبر الماضي، أمام وزارة الخارجية البريطانية، إن هذه ليست مزحة بل إضراب عن الطعام، مستنكرا الوضع غير المقبول بعد 3 أسابيع من خسارة زوجته استئناف إدانتها الأخيرة أمام قضاء إيران.

وأوقفت نازنين زاجري راتكليف، مديرة مشروع مؤسسة «تومسون رويترز» في العاصمة الإيرانية «طهران» في 2016، خلال زيارتها عائلتها هناك، واتهمت بالتآمر لقلب النظام، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات.

وفي سياق آخر، أعلن مستشار السفارة الروسية لدى واشنطن سيرجي كوشيليف، أن موسكو طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بتعويضات عن الاستيلاء على مرافق دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة.

وقال كوشيليف، في تصريح لقناة «RTVI» الروسية: «نطالب بشكل عاجل على جميع المستويات بالإعادة غير المشروطة والتعويض عن الخسائر المعنوية»، مشيرا إلى أنه «تمت مصادرة 6 مرافق روسية».

وأضاف: «على مدى السنوات القليلة الماضية، طالبت السفارة وزارة الخارجية الأمريكية 470 مرة بالسماح لنا بزيارة المرافق وجرد محتوياتها، والاطلاع على حالة المباني والمنشآت، فيما يتم منعنا بشكل منتظم من ذلك».