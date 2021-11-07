أحمد عيد عبد الملك: ارحموا الزمالك والاستقرار لن يتحقق إلا بمجلس منتخب

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، على عدم الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات، مرجعًا ذلك إلى كثرة اللجان المعينة للقلعة البيضاء.

وكتب عيد عبدالملك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»: «كل الأندية عارفين مواعيد انتخاباتهم إلا نادي الزمالك، لجنة ورا لجنة وحتى المخالفات اللي كانوا بيقولوا عليها مش موجودة واتحكم برجوع المجلس المنتخب هيتنفذ امتي مش عارفين».

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