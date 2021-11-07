رئيس التحرير

محمود مسلم

أحمد عيد عبد الملك: ارحموا الزمالك والاستقرار لن يتحقق إلا بمجلس منتخب

كتب:

الوطن
08:21 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك

علق أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، على عدم الدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات، مرجعًا ذلك إلى كثرة اللجان المعينة للقلعة البيضاء.

وكتب عيد عبدالملك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك»: «كل الأندية عارفين مواعيد انتخاباتهم إلا نادي الزمالك، لجنة ورا لجنة وحتى المخالفات اللي كانوا بيقولوا عليها مش موجودة واتحكم برجوع المجلس المنتخب هيتنفذ امتي مش عارفين».

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

 

اقرأ المزيد:

وائل جسار يهنئ الأهلي بفوزه على الزمالك: «كنت متوقع»

الحكم في دعوى إقالة رئيس الزمالك السابق 28 نوفمبر

تأجيل دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك لـ5 ديسمبر المقبل

ثنائي الزمالك على رأس قائمة المستبعدين من صفوف منتخب مصر

الطفل الباكي بعد هزيمة الزمالك بخماسية: أنا حارس مرمى الأبيض القادم «فيديو»