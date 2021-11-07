وائل جسار يهنئ الأهلي بفوزه على الزمالك: «كنت متوقع»

هنأ الفنان اللبناني وائل جسار، النادي الأهلي، بفوزه في مباراة القمة التي جمعته بغريمه التقليدي الزمالك، أول أمس، وانتهت بفوز النادي الأهلي 5-3، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وائل جسار يعلق على مباراة القمة 5/3

وقال جسار في تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش تواجده بمهرجان الموسيقى العربية: «توقعت فوز النادي الأهلي على الزمالك، وأبارك لجمهور النادي الأهلي على الفوز».

وأضاف: «لست من مشجعي أي طرف من الفريقين.. أنا زمهلاوي».

وائل جسار يشكر وزيرة الثقافة

وأحيا وائل جسار، أمس، حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، وقدم ما يقرب من 15 أغنية؛ أبرزها: «بتوحشيني، و«موجوع»، و«مليون أحبك»، و«نخبي ليه»، و«مهما تقولوا»، و«النهاية واحدة»، و«حياتك يا حبيبي»، و«ألف ليلة وليلة» و«أسمر يا أسمراني»، و«خلينا بعيد» و«جانا الهوى».

وشكر المطرب اللبناني، خلال الحفل، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، والدكتورة جيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى العربية، مشيرا إلى أنها المرة الرابعة التي يشارك فيها بمهرجان الموسيقى العربية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بدأت من 1 نوفمبر وتستمر حتى 15 نوفمبر على مدار 15 يومًا متتالية، وتضم 33 حفلا غنائيا، بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان»، وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات هي: «القاهرة، دمنهور، الإسكندرية».

وحضر وائل جسار إلى القاهرة بعد إحياء حفل غنائي كبير في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.