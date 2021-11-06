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محمود مسلم

ثنائي الزمالك على رأس قائمة المستبعدين من صفوف منتخب مصر

كتب:

محمد هانئ
05:48 م | السبت 06 نوفمبر 2021
طارق حامد

طارق حامد

شهدت قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مفاجآت عديدة، باستبعاد بعض نجوم الدوري المصري، وعودة نجوم آخرين وظهور وجه جديد لأول مرة هو أحمد ياسين، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.

واستبعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أحمد سيد زيزو وطارق حامد ثنائي الزمالك، وإبراهيم عادل ورمضان صبحي ثنائي بيراميدز، وأحمد حسن كوكا، مهاجم قونيا سبور التركي، وياسر إبراهيم مدافع الأهلي وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، رغم أنه تواجد في معسكر المنتخب الأخير لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

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