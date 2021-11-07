مي كساب تتعاقد على مسلسلها الرمضاني 2022

أعلنت الفنانة مي كساب، اليوم الأحد، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعاقدها على مسلسلها الرمضاني 2022.

ونشرت مي، صورة تجمعها بعدد من صناع العمل، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله رب العالمين مضيت النهاردة مسلسلي رمضان 2022، فكرة وتأليف نصر الدين ناجي سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، علاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج أجدع ست شفتها في حياتي اللي رجعتلي الأمل في الحياة مها سليم، شكرا من قلبي لجمهوري الكبير إن شاء الله عمل كوميدي يليق بيكم وتتبسطوا يا رب إدينا من كرمك وفضلك».

حدوتة عقبال عوضك

وعرض لـ مي كساب مؤخرا حدوتة عقبال عوضك، وهي إحدى حواديت مسلسل زي القمر، الذي شاركت في بطولته بجانب هالة فاخر ومحمد جمعة وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام.

وناقشت حدوتة عقبال عوضك، فكرة الزواج المتأخر لدى الفتيات، وأيضا معاناة الأخت مع أشقائها بعد وفاة والدتهم، ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا وتصدر التريند منذ أولى حلقاته.

مي كساب: عقبال عوضك «عوضي الفني»

وكشفت مي كساب بعد عرض المسلسل عن قصة معاناتها 11 سنة، قائلة: «باعترف عقبال عوضك كان عوضي الفني والإنساني بعد صبر 11 سنة، حبيت أفضفض معاكم وأطلع اللي في قلبي عشان دي أنا بأحكي اللي جوايا عشان نيتي بتكون إن اللي مريت بيه يكون مفيد لغيري ويتعلم منه حاجة تأثر فيه وتغيره للأحسن وبإذن الله العلي الكريم أنا هارجع أنا وهحارب وأقاوم كل روح شريرة وكل طاقة سلبية أثرت عليا في السنين اللي فاتت، وربنا يقدرني وأكون إنسانة صالحة وفنانة صاحبة رسالة وأكون خير في الدنيا، بحبكم من قلبي وحقيقي حبكم ليا هو الحياة»