مي كساب تعلن تعافيها من كورونا: «اللهم لك الحمد والشكر»

أعلنت الفنانة مي كساب، تعافيها من فيروس كورونا بعد معاناة استمرت ما يقرب من 14 يوم، حيث أنها أعلنت إصابتها منذ أيام، ومعاناتها من ارتفاع بسيط في درجات الحرار وتكسير في العظام، وخضوعها للعزل المنزلي.

وكتبت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، «اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك».

مي كساب تسرد معاناتها مع كورونا

هذا وعانت الفنانة مي كساب خلال الـ 14 يوما من ارتفاع في درجة الحرارة، ورشح بالأنف، وعزلت نفسها بعيدًا عن زوجها أوكا وأولادها، ووصفت هذا العزل بـ«الصعب»، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية قائلة، «الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي».

وبهذه الكلمات تحدثت الفنانة عن معانتها مع العزل بعد إصابتها بكورونا: «14 يوما يا رب يبقوا دول بس عشان مش هقدر أكتر من كده شكرًا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم حياة».

نجاح مي كساب في «عقبال عوضك»

وحققت مي كساب نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بتقديمها حدوتة «عقبال عوضك»، وهي إحدى حواديت مسلسل زي القمر، والذي شاركت في بطولته بجانب هالة فاخر ومحمد جمعة وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام، وناقشت حدوتة عقبال عوضك فكرة الزواج المتأخر لدى الفتيات، وأيضًا معاناة الأخت مع أشقائها بعد وفاة والدتهم.

مي كساب تستعد لتصوير اللعبة الجزء الثالث

تستعد الفنانة مي كساب لتصوير الجزء الثالث من مسلسلها الجديد «اللعبة»، والذي من المقرر بدء تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من كتابته، وقد حقق الجزء الأول والثاني نجاحاً كبيراً وقت عرضهما.