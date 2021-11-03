مي كساب: شيكو وهشام ماجد يستعدان لتصوير اللعبة 3 منتصف الشهر الحالي

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» هاشتاج الجزء الثالث بعد إعلان صناع عمل مسلسل «اللعبة» البدء في تصوير الجزء الثالث، وكشفت الفنانة مي كساب عن استعدادات صناع مسلسل اللعبة 3؛ حيث قالت إن مرحلة التحضير للعمل انتهت والفنان شيكو والفنان هشام يستعدان للتصوير.

موعد تصوير مسلسل اللعبة 3

وأضافت مى كساب في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الفنان شيكو والفنان هشام ماجد يستعدان لتصوير مسلسل «اللعبة الجزء الثالث» في منتصف شهر نوفمبر الحالي.

طرح الإعلان التشويقي لمسلسل اللعبة

وروج الفنان شيكو للمسلسل التشويقي؛ حيث قام بنشر برومو العمل عبر حسابه على «انستجرام»، واتضح أن مسلسل اللعبة 3 يحمل عنوان «اللعبة بجد وجد»، وجرى عرض الجزء الأول من العمل في الموسم الرمضاني 2020 على إحدى القنوات العربية، ولاقى العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بينما الجزء الثاني من المسلسل حمل اسم «اللعبة 2 : ليفل الوحش» وجرى عرضه في أول العام الحالي على إحدى المنصات الإلكترونية.

أحداث مسلسل اللعبة 3

تدور الأحداث حول «وسيم ومازو» والذي يقوم بدورهما كل من شيكو وهشام ماجد، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

أبطال مسلسل اللعبة 3

مسلسل اللعبة من بطولة كل من شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، عارفة عبد الرسول وسامي المغاوري، وتأليف فادي أبو السعود وأحمد والي، ومن إخراج معتز التوني، وجديرٌ بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف قد شاركت أبطال العمل في الجزء الثاني.

شيكو يحضر لبرنامج مقالب «فخر العرب»

ومن المفترض أن الفنان «شيكو» يبدأ التحضر لبرنامج «فخر العرب»، حيث يقوم مخرج العمل آدم عطية بالتحضير لبدء التصوير خلال الشهر الحالي، ويشارك في البرنامج عدد من النجوم ويعرض البرنامج على إحدى القنوات الفضائية الكبرى.