رئيس «اقتصادية قناة السويس»: ميناء السخنة وفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم عرض العمل الذي يجري في الموانئ وكيف يتناغم مع المناطق الاقتصادية على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده مؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات، موضحًا أن ميناء السخنة سيكون من أفضل الموانئ على البحر الأحمر، كما أن جميع الشركات العاملة في أعمال الحفر والأرصفة مصرية اكتسبت خبرات عالمية بمشاركتها في قناة السويس الجديدة.

لا توجد معدة هندسية مصرية غير عاملة

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، أن أكثر من 60 شركة تعمل في ميناء السخنة، موضحا أنه لا توجد معدة هندسية مصرية غير عاملة، وجميع الشركات تعمل بشكل جيد كما أن شركات القطاع الخاص شريك أساسي في عملية ميناء السخنة، وسيتم إنهاء العمل بميناء السخنة في بدايات 2022، وسيكون أكبر ميناء على البحر الأحمر.

ميناء السخنة سيمثل نقطة قوة لمصر في تجارة الحاويات

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن ميناء السخنة سيمثل نقطة قوة لمصر في تجارة الحاويات، وتعتبر فرصة لجلب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري والنقل البحري، كما أنه بالتوازي مع أعمال التطوير في ميناء السخنة تسير معدلات التداول في الحوضين الأول والثاني بنسب مرتفعة، مضيفا أن فرص العمل المستدامة التي وفرها ميناء السخنة بلغت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أن هناك 10 مليارات دولار حجم الأعمال للشركات التي تعمل في الميناء.