رئيس هيئة قناة السويس: لم نحرك أسعار عبور السفن منذ 7 سنوات «فيديو»

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سبب استثناء السفن السياحية من زيادة أسعار العبور بقناة السويس، قائلا إنَّ الزيادة لا تسري على السفن السياحية، نظرا لأنها الأكثر تأثرا بأزمة فيروس كورونا، خاصة أن قطاع السياحة تأثر بخسارة كبيرة للغاية بسبب الجائحة، ومازال يعاني منها حتى الآن، وبالتالي جرى استثنائها تماشيا مع الظروف العالمية، وتشجيعا للسياحة والسفن السياحية.

تطبيق الزيادة الجديدة بداية من فبراير المقبل

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار «ten»، المذاعة على شاشة قناة «ten»، اليوم، أن هيئة القناة لم تقدم على زيادة أسعار رسوم العبور منذ 7 سنوات، وبسبب فيروس كورونا، تقرر تأجيل الزيادة في 2020، تماشيا مع الأحوال الاقتصادية للنقل البحري، بتقديم تخفيضات بين 17% لـ75%.

وأشار إلى أن زيادة أسعار عبور السفن بقناة السويس بنسبة 6%، سيطبق بداية من فبراير 2022، وذلك لمنح فرصة للشركات لجدولة أمورها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأفاد بأن تحديد هذه الرسوم يستغرق وقتا طويلا لدراستها، ويعدها خبراء في الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث، طبقا لمتغيرات السوق العالمي والنقل البحري والنشاط الاقتصادي العالمي، لافتا أن مؤشرات الاقتصاد العالمي ارتفع بنسبة 6%، وتقديرات المؤسسات المالية وارتفاع الطلب على النقل البحري ارتفع حوالي من 6.7% في 2020.

نحرص على تطبيق استراتيجية تفاعلية وتسويقية متوازنة ومرنة

وتابع: «عندما بدأ السوق والمتغيرات العالمية تدل بأنه يوجد تواصل في النقل البحري والتجارة العالمية قررت الهيئة بعد إجراء الدراسات بزيادة رسوم العبور بنسبة 6% عدا السفن السياحية وسفن الغاز الطبيعي».

ولفت أن الهيئة تحرص على تطبيق استراتيجية تفاعلية وتسويقية متوازنة ومرنة، لتحقيق من خلالها مصالح الهيئة والعملاء ومراعاة الظروف الاقتصادية وتأدية خدمة منضبطة للعملاء.