حسين رفاعي: محفظة التوريق ببنك قناة السويس تقفز إلى 3.6 مليار جنيه

كشف حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن مصرفه خصص نحو 400 مليون جنيه لتحديث البنية التحتية التكنولوجية خلال السنوات الماضية، موضحاً أن البنك يعتزم إطلاق منتج «الموبايل البنكى» خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشار «رفاعى»، فى تصريحات خاصة، إلى أن محفظة قروض البنك ارتفعت إلى 21.3 مليار جنيه حالياً، فيما سجلت ودائع العملاء نحو 48 مليار جنيه، كما حقق البنك ارتفاعاً فى صافى أرباحه خلال النصف الأول لتصل إلى 240.8 مليون جنيه.

وأوضح «رفاعى» أن بنك قناة السويس شارك فى ترتيب عمليات توريق للشركات بقيمة 800 مليون جنيه منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية أكتوبر الماضى، مضيفاً أن محفظة التوريق بالبنك ارتفعت من 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2020، إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.

وذكر أن البنك قام بتطعيم نحو 86% من العاملين ضد فيروس كورونا حتى الآن، حيث تعامل البنك مع أزمة كورونا عبر 4 محاور، تمثل المحور الأول فى التعامل مع التغيرات واتخاذ قرار سريع، وتخفيض عدد العاملين بالمركز الرئيسى لـ30% والعاملين بالفروع لـ50%.