وزيرة البيئة: نجهز متحفا داخل الغابات المتحجرة عن تاريخ مصر الجيولوجي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المحميات الطبيعية لم تّعد مجرد صحراء خاوية، فاتباع تحرير مخالفة لأي معتد على المحميات الطبيعية، لم يعد نهجًا علميًا لمجابهة الأزمة، لكن الوزارة قامت بكم كبير من الإجراءات والأنشطة داخل المحمات الطبيعية، موضحة أن زيادة الأنشطة داخل المحميات هى من تقلل وتقف فى وجه التعديات، وذلك خلال حوارها في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على «extra news».

مسألة التعامل مع التعديات على المحميات الطبيعية أصبحت مختلفة

وأضافت «فؤاد»، أنه يتم التجهيز لمشروع متحف مفتوح داخل الغابة المتحجرة لمجموعة الأشجار والخشب والحجارة لحكي قصة التاريخ الجيولوجى لمصر، موضحة أن مسألة التعامل مع التعديات على المحميات الطبيعية أصبحت مختلفة، فالإشغال داخل المحمية، والغابات المتحجرة كنموذج، يتم بالاستثمار داخل المحمية، والزيارات والأنشطة تقلل التعديات ووقفها وحماية المحميات بما لا يضرها، ومع زيادة الزيارات تزداد الحماية.

الغابات المتحجرة أول مشروع استثماري بيئي في قلب القاهرة الجديدة

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الغابات المتحجرة هى أول مشروع استثمارى بيئى فى قلب القاهرة الجديدة، وأصبحت الآن مزارا سياحيا للتوعية والمعرفة بالثقافة والتاريخ الجيولوجي لمصر، وتاريخها يعود لـ200 مليون سنة، «كانت غابة طبيعية، وتحولت لـ متحجرة بفعل المناخ»، مؤكدة أن النمط السائد كان البعد عن المحميات، وأصبحنا الآن نعمل على تطوير المحميات، فالغابات المتحجرة قبلة سياحية للتوعية والمعرفة بالثقافة والتاريخ الجيولوجي لمصر.

مصر لديها 30 محمية طبيعية

وأوضحت الوزيرة أن مصر لديها 30 محمية طبيعية، بينها 13 محمية يمكن أن تكون مقصدًا سياحيًا بيئيا، فليست كل المحميات مقصدًا سياحيًا، مؤكدة أن كل محمية تختلف طبيعتها عن الأخرى، طبقا لطبيعة المكان الموجودة فيه، وهناك محميات بحرية ومحميات الجزر الشمالية، وهي ترتبط بالأنشطة البحرية، وتم الحفاظ عليها بمجموعة من الأنشطة، موضحة أن السياحة البيئية تم البدء فيها من عامين فقط.

وأردفت أنه تم ترتيب البيت الداخلي للوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، لتنشيط السياحة البيئية، وهي نوع من السياحة تعتمد في المقام الأول على الحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية.