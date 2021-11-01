ياسمين فؤاد عن التغير المناخي: البيئة في قلب عملية التنمية بمصر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة التغير المناخي في أسكتلندا، ركزت على المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية لمواجهة آثار التغير المناخي، المتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل النظيف، وتبطين الترع ومعالجة مياه الصرف، وإعلانه عن الوصول للمشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030.

معظم المشروعات خلال 2030 تراعي الأبعاد الخاصة بتغير المناخ

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن البيئة موجودة في قلب عملية التنمية في مصر، ومعظم المشروعات خلال 2030 تراعي الأبعاد الخاصة بتغير المناخ، موضحة أننا لدينا لأول مرة جناح مصري بهذه القمة يعرض به فيلم عن تغير المناخ وقدرة مصر على استضافة القمة المقبلة لتغير المناخ.

معظم المشاركين بقمة المناخ متحمسين لاستضافة القمة المقبلة في مصر

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الفيلم يستعرض ما ستقوم به مصر خلال القمة، وما تقوم به لدعم القارة الإفريقية، والرؤية للأجيال المقبلة فيما يتعلق بتغير المناخ، وكتيب عن المشروعات القومية في التكيف، وكتيب يحوي كلمة الرئيس السيسي، موضحة أن معظم المشاركين بقمة المناخ متحمسين لاستضافة القمة المقبلة في مصر، لافتة إلى أن هناك زخما كبيرا وأملا وطموحات كبيرة لمصر لتولية رئاسة هذا المؤتمر.

وناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإعلام بانتهاز فرصة عقد قمة تغير المناخ المقبلة في مصر لرفع وعي المواطنين بالممارسات الجيدة للاستفادة من القمة للتصدي للتغير المناخي؛ نظرًا لأهمية مصر والدور الذي تلعبه دوليًا.