الخارجية: الحوار الاستراتيجي بين مصر وواشنطن سيتناول التعاون الثنائي

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية مواصلة الجهود للدفع قدما بالعلاقات مع الولايات المتحدة، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين، وقالت الخارجية في بيان، إن تصريح الوزير، جاء خلال لقائه أعضاء البعثة المصرية في واشنطن، على هامش زيارته الحالية للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى في وقت سابق، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، لتبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وينطلق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، اليوم الاثنين، ويستمر على مدار يومين بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت الخارجية المصرية، إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، سيتناول جميع أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين،

كما سيبحث الحوار، أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين القاهرة وواشنطن خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إنه من المقرر أن يلتقي شكري، بلينكن وعددا من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما سيتواصل وزير الخارجية المصري، مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويعقد لقاءات مع ممثلين عن أبرز مراكز البحث والفكر.

بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنه من المقرر أن ينضم إلى بلينكن مسؤولون كبار من «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» ووزارة الدفاع «البنتاجون»، ويلقي كل من بلينكن وشكري تصريحات علنية في مستهل الحوار.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن القاهرة شريكة حيوية لـ واشنطن، مشددة على التزامها بتقوية الشراكة بين البلدين والتي استمرت 40 عاما من خلال تعزيز التعاون الأمني وتنمية العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية المهمة.

وتابعت الخارجية الأمريكية قائلة، إن هذا الحوار الإستراتيجي مع مصر يمثل فرصة للنهوض بكل مجال من مجالات التعاون هذه لتحسين حياة الأمريكيين والمصريين على حد سواء.

وسيناقش الوفد الأمريكي، سيناقش قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية،