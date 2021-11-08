أمل رزق: بنتي داخلة العمليات.. أكرمنا يارب

أعلنت الفنانة أمل رزق، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، خضوع ابنتها لعملية جراحية.

ونشرت أمل صوره لابنتها من داخل أحد المستشفيات ويدها في الجبس وعلقت قائلة: «اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين أكرمنا يارب».

معاناة أمل رزق مع كورونا

وفي أول أبريل الماضي، أعلنت الفنانة أمل رزق عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت في تصريح سابق لـ «الوطن»: «أعاني من أعراض فيروس كورونا، بعد أن اكتشفت صدفة إصابتي بالفيروس حيث كنت اعتقد أن ما أصبت به دور برد عادي»، لتستمر معاناتها مع الفيروس شهر كامل لتعلن بعدها تعافيها من الفيروس وتوجة الشكر لكل من دعا لها.