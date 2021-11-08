نقل الفنانة نادية شكري إلى المستشفى.. وابنتها: اللهم ارزق أمي العافية

اعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، دخول والدتها إلى المستشفى، قائلة عبر حسابها على فيس بوك: «في طريقنا للمستشفى، أرجو الدعاء لأمي، هي في أشد الحاجة له، ولعل دعوة بظهر الغيب تصيب ويتقبلها الله عز وجل».

ابنة نادية شكري تطلب الدعاء لها

وأضافت ابنة سامي العدل ونادية شكري: «اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها،يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين».

وتابعت: «اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك».

وأتمّت: «اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها».