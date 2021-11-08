برلماني بمطروح: حل أزمة سكن أطباء مستشفى الضبعة بـ9 ملايين جنيه

أعلن النائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ بمطروح، عن حل أزمة سكن الأطباء بمستشفى الضبعة المركزي بتخصيص مبلغ 9 ملايين جنيه لإنشاء مبنى سكني لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين في المستشفى وجارى اتخاذ جميع الإجراءات من خلال وزارة التخطيط ووزارة الصحة.

9 ملايين جنيه لسكن الأطباء

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم: «التقيت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على هامش انعقاد الجلسات العامة بمجلس الشيوخ، وعرضت عددا من طلبات أهالي محافظة مطروح على الوزيرة، أبرزها مطلب إنشاء سكن للأطباء بمستشفى الضبعة المركزي وتخصيص مبلغ 9 ملايين جنيه لإنشاء السكن، وعلى الفور وافقت عليه، وخاطبت وزارة الصحة والسكان للدراسة، وموافاة وزارة التخطيط بالرأي لاتخاذ اللازم في تنفيذ عملية الإنشاء».

مشكلة سكن أطباء مستشفى الضبعة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مشكلة سكن الأطباء في مستشفى الضبعة أثرت خلال السنوات الماضية ونتج عنها عجز في عدد أطباء المستشفى، وكان له تأثير على الخدمة بالمستشفى، حيث لم يتمكن الأطباء من ممارسة عملهم لعدم توافر السكن، وانتقالهم لمستشفيات أخرى: «أشكر وزيرة التخطيط على سرعة الإستجابة، لمطلب أهالي الضبعة، وأتمنى أن يتم الإنتهاء من باقي الإجراءات لإنشاء السكن الخاص بالأطباء والذي ينتظرة الأطباء منذ سنوات طويلة».

خدمات طبية بمستشفى الضبعة

وأوضح الدكتور مصطفي الحوت نائب مدير مستشفى الضبعة المركزي، إن المستشفى طور قسم الغناية المركزة، من خلال الدفع بعدد 10 أسرة عناية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتوافر طاقم طبي متخصص في العناية للتعامل مع جميع الحالات التي يستقبلها المستشفى خاصة حالات الطوارىء، ويجري إجراء عمليات جراحية معقدة بقسم العمليات على يد إستشاريين وأخصايين في الجراحة العامة والعظام والتخصصات المختلفة التي يحتاجها المرضى.