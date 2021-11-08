بايدن يوجه بالمساعدة في التحقيقات حول محاولة اغتيال الكاظمي

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوامر للأمن القومى بتقديم المساعدات اللازمة لقوات الأمن العراقي للتحقيق في محاولة أغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي من قبل طائرة مسيرة استهدفت منزله في العاصمة العراقية بغداد.

تقديم المساعدات لقوات الأمن العراقى

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، قال بايدن: «طالبت فريق الأمن القومي بتقديم جميع المساعدات المناسبة للقوات الأمنية العراقية، في حين قيامها بالتحقيقات والبحث عن المسؤولين عن الاعتداء»، كما أعرب عن إدانته بشدة لاستهداف مقرّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشددا على أن الجهات المسؤولة عن الهجوم تتجه للعنف لإضعاف العملية الديمقراطية في العراق.

وفى سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، باتصال هاتفي مع الكاظمي عن غضبه وقلقه الشديد من محاولة الاعتداء التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد، مضيفا أن هذا الاعتداء هو بمثابة الاعتداء على سيادة واستقرار الدولة العراقية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي في العراق

وكان قد تعرّض رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، فجر أمس الأحد، لمحاولة اغتيال من قبل طائرة مسيرة استهدفت منزله في العاصمة العراقية بغداد، وكانت الطائرة المسيرة قد حامت بمحيط مقر إقامة مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء بالعراق لأكثر من 3 دقائق، وجرى رصد طاقم الحماية للطائرة وبدأ في إطلاق النار عليها لإسقاطها ولكن لم يتمكّن من ذلك.

كما أن الطائرة المسيّرة قد أخذت تقترب من منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على الرغم من تكثيف قوات الحماية بإطلاق وابل النيران نحوها بعد تلقيهم أوامر من مسؤولين في مكتب «الكاظمي»، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات، وفقا لوكالة الأنباء الروسية «نوفوستي».