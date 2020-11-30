محافظة شمال سيناء تنظم ندوة حول مواجهة العنف والتنمر ضد المرأة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في مجلس مدينة الشيخ زويد ندوة تحت عنوان "معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة "، وذلك بحضور الشيخ إبراهيم محمود أحد علماء مديرية الأوقاف، بناء على توجيهات حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء.

وجاءت الندوة فى إطار مبادرة الـ١٦ يوم التي يتم تنفيذها تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وخلال الندوة تم استعراض الأشكال المتعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري ، بجانب دوافع العنف ضد المرأة سواء اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية.

كما تم خلال الندوة استعراض الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية التي تحافظ علي كرامة الانسان سواء رجل أو إمراة وعدم ممارسة العنف ضدهم أو التنمر عليهم، بجانب وصايا الرسول الكريم بالنساء والحفاظ عليهن وعدم الاعتداء عليهن وعلي حقوقهن.