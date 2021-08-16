رئيس بيت العائلة المصري في ألمانيا: سندعم قرى «حياة كريمة»

أشاد علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصري في ألمانيا، بمؤتمر الجاليات المصرية بالخارج لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكّدًا أنَّه إنجاز يُحسب لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «المصريون في الخارج لهم دور وطني لا يمكن إنكاره».

إنجازات الجمهورية الجديدة

وأوضح «ثابت»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ عنوان المؤتمر كان «حياة كريمة»، وإنجازات الجمهورية الجديدة التي تحققت على أرض الواقع، لافتًا إلى أنَّه سعيد بلقاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، حيث بذلت مجهودًا كبيرًا في فترة بسيطة لجمع كيانات المصريين بالخارج.

دعم قرى حياة كريمة

وتابع رئيس بيت العائلة المصري في ألمانيا: «سنمد أيدينا بالمساعدة إلى قرى المبادرة، وهناك إنجازات على أرض الواقع مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقضاء على العشوائيات والمصانع العملاقة.. نقف مع الدولة المصرية ونعمل على مساعدة دولتنا في حدود إمكانياتنا».

الجمهورية الجديدة ترفع شعار «التغيير الشامل»

وأكّد أنَّ الجمهورية الجديدة لا تهتم بالمباني فقط لكنها تنطوي على تغيير شامل لحياة المصريين في الخارج والداخل: «إحنا دلوقتي عايشين فترة معشنهاش من 30 سنة، ومصر تغيرت منذ عام 2013 وحتى الآن، والجاليات المصرية بالخارج لم يكن صوتها مسموعا، لكن هذا الأمر تغير الآن».

وواصل «ثابت»: «نتواصل مع المصريين بالخارج بشأن المشروعات التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة، حتى لا يكونوا فريسة للشائعات من أعداء مصر في الداخل والخارج، وكل مصري في الخارج يحبها ويدافع عنها، ونتواصل مع بعض الصحفيين والاحزاب الألمانية من أجل توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر».

ولفت إلى أنَّه يتواصل مع السفارة المصرية ووزارة الدولة للهجرة للوقوف على ما يحدث في مصر أولا بأول»، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة في هذا الإطار على غرار مبادرة «اتكلم عربي».