الأرصاد: طقس معتدل نهارا لطيف ليلا.. وشبورة كثيفة صباحا

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم، الإثنين، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل مائل للبرودة في أخره، مع شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 20

السلوم 25 19

سيوة 27 14

بورسعيد 27 21

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 29 21

نخل 28 12

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 27 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 19

الوادي الجديد 33 16

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22