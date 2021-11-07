توقعات الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. شبورة كثيفة على بعض الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد خلال النهار، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا.

توقعات الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وأضافت الأرصاد عن توقعات الطقس، أن يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد خلال النهار، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا.

وفيما يتعلق بطقس الأربعاء، أشارت الأرصاد إلى أنه يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد خلال النهار، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا.

فيما يكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 10 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.