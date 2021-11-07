«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم: لطيف ليلا على كافة الأنحاء «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم، الأحد، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس لطيفًا ليلا في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس لطيف ليلا على الأنحاء كافة في أول الليل ومائلا للبرودة في آخره، مع شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن محافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن محافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 28 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 28 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18.

سيوة العظمى 26 والصغرى 16.

بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21.

دمياط العظمى 28 والصغرى 21.

الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 20.

السويس العظمى 27 والصغرى 21.

العريش العظمى 29 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 25 والصغرى 14.

طابا العظمى 28 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 23.

الغردقة العظمى 31 والصغرى 22.

الفيوم العظمى 29 والصغرى 17.

بني سويف العظمى 30 والصغرى 17.

المنيا العظمى 30 والصغرى 17.

أسيوط العظمى 31 والصغرى 18.

سوهاج العظمى 32 والصغرى 18.

قنا العظمى 33 والصغرى 19.