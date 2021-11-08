وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة بمؤتمر تغير المناخ

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة للمشاركة فى الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الـ26 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم.

وزيرة البيئة تناقش نظم الأغذية الزراعية الخضراء والمقاومة للتغيرات المناخية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنَّ مصر ودول العالم يتطلعون إلى تحقيق مؤتمر الـcop 26 لنتائج متميزة يتمّ تنفيذها على أرض الواقع، وإلى الانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ 2015، مشيرةً إلى مناقشة المؤتمر للموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمي للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.

ومن المقرر، أنَّ تعقد وزيرة البيئة عددًا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البيئة لعدد من البلدان، كما ستشارك في مجموعة من الاجتماعات التي ستناقش سبل مواجهة التغيرات المناخية والخطوات والإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها بشكلٍ عاجل لتلبية أهداف المناخ العالمية، كالاجتماع الخاص بمناقشة نظم الأغذية الزراعية الخضراء والمقاومة للتغيرات المناخية.

وزيرة البيئة تترأس مع نظيرها السويدي مجموعة تغير المناخ

كما تترأس مع نظيرها السويدي مجموعة تغير المناخ لتسهيل التوافق على النص بين الدول النامية والمتقدمة.

وسيشهد المؤتمر عقد اجتماعاً للمجموعة العربية على المستوى الوزاري لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول العربية ، وتحديد الخطوات التي لابد للدول العربية اتخاذها لمواجهة تلك التحديات.