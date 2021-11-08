عاجل.. البابا تواضروس يحذر من «المثلية»: تقاليع غربية شاذة

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا نحتفل معا بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة المصرية، مؤكداً أن بيت العائلة المصرية محبة وتعاون، ويؤكد على وحدة الوطن وترابط أعضاءه.

وأضاف في كلمته باحتفالية مرور ١٠ سنوات على انطلاق بيت العائلة المصرية، أن الدين للديان والوطن للجميع، والله منحنا الدين من أجل التماسك والتعاون وليس من أجل التفاخر.

وتابع البابا تواضروس :" إننا نحن كمصريين لنا وطن له حضارة تاريخية عظمية من بداية من الحضارات الفرعونية والمسيحية والإسلامية وحضارات البحر الأبيض المتوسط".

َوأضاف: "بيت العائلة يعمل بجانب الدول علي حفظ القيم المجتمعية والتقاليد الأخلاقية وتأكيد المواطنة وتحديات هذا الزمان كبيرة وهذا ظهر حاليا في كوفيد 19، وتحدي أخر هو كوارث الطبيعة، مثل الزلازل وتغيرات المناخ، ومن التحديات أيضا دخول التقاليد والتقاليع الغربية الشاذة على المجتمع مثل المثلية والشذوذ، هذه التحديات تحثنا على التعاون والتماسك من أجل مواجهتها".

واستطرد : "بيت العائلة رسخ المحبة وفهم الآخر وكذلك اللقاءات التي عقدت مع الشباب والفروع التي تم إنشائها وبلغت 17 مقرا، ادعو إلي ان نتبنى منهجا اصيلا في التوعية وبناء الإنسان ويدور هذا حول 5 عناصر اساسية وهي محبة الله ومحبة الطبيعة والبيئة التي نعيش فيها ومحبة الإنسان الآخر دون النظر إلا أنه صنيعة الله ومحبة الأبدية التي نشتاق ان نعيش فيها لكي يكون منهجا لأبنائنا".

البابا يشيد بجهود الدولة

وأشاد بالجهود والانجازات التي نشاهدها كل يوم من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية التي تجعل الجمهورية الجديدة واقعا ملموسا أمام كل العالم.

10 سنوات على بيت العائلة

يشار إلى أن مؤتمر بيت العائلة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه، بقاعة مؤتمرات الأزهر، يأتي بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎، وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة. ويهدف بيت العائلة المصري إلى الحفاظ على النسيج الوطني الواحد لأبناء مصر، فضلًا عن الحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية‎ ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها،‎ ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلاميه‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف‎ – ‎التكاملي،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية‎.

ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم، مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية وفي ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة وفي مواجهة ‏ الفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏