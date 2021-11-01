بحضور شيخ الأزهر والبابا.. بيت العائلة يحتفل بمرور 10 أعوام على إنشائه

يحتفل بيت العائلة المصرية، يوم الاثنين المقبل الموافق 8 نوفمبر 2021، بمرور عشرة أعوام على إنشائه، بحضور شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، تحت عنوان «محبة وتعاون معا نبني مصر».

هيئة مؤتمر الاحتفال

يقام الاحتفال تحت هيئة مكونة من الدكتور محمد عبدالغني شامة، الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والأنبا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والمقرر العام للاحتفالية الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية.

اللجنة المنظمة للاحتفال

وتتكون اللجنة المنظمة للاحتفال من الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العالم للمجلس الأعلى للأزهر، والدكتور سعيد عامر مقرر لجنة الخطاب الديني، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، المقرر المساعد للجنة الخطاب الديني، والدكتور إسحاق إبراهيم عجبان، مقرر لجنة المتابعة، والدكتور جرجس إبراهيم صالح، مقرر لجنة الطوارئ التنفيذية، والدكتور أحمد عبدالله عبيد، المقرر المساعد للجنة الطوارئ التنفيذية، والدكتورة سميرة لوقا المقرر المساعد للجنة الثقافة الأسرية.

برامج الاحتفال

وسيبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، وآيات الكتاب المقدس، وبعدها كلمة المقرر العام الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، ثم عرض فيلم تسجيلي عن بيت العائلة المصرية، تليه كلمة البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثم كلمة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتختتم الاحتفالية بمراسم التكريم.