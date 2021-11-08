«التضامن»: استهداف 2000 مدرسة و26 جامعة للتوعية بأضرار المخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استهداف 2000 مدرسة كل سنة، و700 مركز شباب، و26 جامعة، للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، لافتا إلى أن بيوت التطوع بها أعداد كبيرة جدا.

برامج تفاعلية داخل المدارس للتوعية بأضرار المخدرات

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى إعداد برامج تفاعلية داخل المدارس للتوعية بأضرار التدخين، إلى جانب الزيارات المنزلية فى المناطق المطورة والتي شهدت تنظيم 113 ألف زيارة منزلية، مشيرا إلى افتتاح 4 عيادات للعلاج من الإدمان.

6500 مريض إدمان ترددوا على العيادات بالأماكن بديلة العشوائيات

وأشار «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هناك 6500 مريض إدمان ترددوا على العيادات، والتي تتعامل مع الحالات إذا احتاجت لعلاج خارجي، وفي حال احتياج الحالة لحجز يتم تحويلها إلى المراكز التابعة للصندوق.

طبيعة عمل بيوت التطوع بالجامعات

وأكد مدير الصندوق، أن بيوت التطوع التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية، تستهدف العمل على جذب الشباب من الطلاب، حيث تعمل على توفير ما يلي:

- شرح كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات.

- الرد على كل الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات.

- تصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة.

- سبل اختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

- تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.

- تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة، من حيث أن التدخين وتعاطي المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة، وبالتالي يضر بصحة الإنسان.

- تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال «عجلة المعلومات».

%14 من متصلى الخط الساخن أقل من 15 سنة

ولفت «عثمان» إلى أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، مشيرا إلى أن 45.10% بدأوا من سن 15 حتى 20 عاما، و34.06% بدأوا من 20 حتى 30 عاما، بينما جاء في السن الأقل من 15 سنة بنسبة 14.02%.