صندوق علاج الإدمان: هروب 5 سائقين لحافلات مدرسية أثناء تحليل المخدرات

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الكشف على 90 ألف سائق بالطرق السريعة والداخلية، من خلال الإدارة العامة للمرور، وبمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

الكشف على 16 ألف سائق حافلة مدرسية سنويا

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يتم الكشف على 16 ألف سائق حافلة مدرسية سنويا، مشيرا إلى الكشف على 2600 سائق منذ بدء الدراسة حتى الآن من خلال 78 حملة، وتبين من خلال الكشف إيجابية 27 حالة بنسبة تعاطي 1.2%.

21 من سائقي الحافلات المدرسية يتعاطون الحشيش

وأكد «عثمان»، أن هناك 5 سائقين فروا هاربين خلال حملات الكشف، وتم التعامل معهم باعتبارهم متعاطين، موضحا أنه من خلال الكشف تبين تعاطي 21 سائقا للحشيش، و6 حالات يتعاطون ترامادول، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن الكشف يتم من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» سيتلقى أيضًا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، لافتا إلى نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‬‪

خطوات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

وأوضح أن الكشف على سائقي الحافلات المدرسية يتم كالتالي:

- تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات، بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس.

- الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.‬‪

- التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضًا.

- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.