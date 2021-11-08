مباريات ودية بين أندية السعودية والإسكندرية لتنشيط الرياضة بين البلدين

اتفق قنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية «مزيد بن محمد الهويشان»، مع صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، على إقامة مباريات ودية بين الفرق السكندرية والسعودية، في إطار التعاون بين البلدين خاصة لدي الشباب.

مباريات ودية بين السعودية والإسكندرية

وعقد القنصل لقاءًا مع قيادات مديرية الشباب والرياضة، داخل مقر المديرية، تناول الحديث بصورة عامة عن الإسكندرية والزيارات المتبادلة بين الأندية السعودية والمصرية لعقد المباريات الودية بين الفرق المختلفة.

وأكدت مدير مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، أن المديرية على أتم الاستعداد للتعاون مع القنصلية السعودية فيما يخص الأنشطة الرياضية والشباب من أجل تنمية مهاراتهم الرياضية والعمل على تحفيز الشباب لممارسة الألعاب الرياضية، مشيرة إلى أن الإسكندرية تشهد تطورا كبيرا في كافة الألعاب والفرق الرياضية وداخل الأندية ومراكز الشباب في المحافظة.

وأوضح القنصل العام للسعودية، أن القنصلية تسعى للتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة والقنصليات والمراكز الثقافية والرياضية للعمل على تشديد التعاون بين البلدين.

السعودية وليبيا في الإسكندرية

وكان مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، زار الدكتور صالح الساعدي القنصل العام لدولة ليبيا، حيث هنأ القنصل الليبي القنصل السعودي بتوليه منصبه قنصلا عاما لبلاده متمنيا له التوفيق في مهامه بالإسكندرية، وتناول الطرفان العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون بين قنصلية البلدين في الإسكندرية.