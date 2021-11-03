السعودية توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من 5 لـ11 عاما

في أعقاب بدء الولايات المتحدة الأمريكية تطعيم الأطفال بدء من سن 5 سنوات بلقاح فايزر المضاد لكورونا، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم، أيضا موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر (BNT162b2) لتشمل الفئات العمرية من 5 - 11 عامًا في المملكة، وذلك بعد أن تقدمت شركة فايزر بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

الموافقة بعد بيانات عن استيفاء اللقاح للمتطلبات التنظيمية

وجاء قرار موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية وافقت على تسجيل لقاح فايزر في المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة فايزر لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

السعودية تلحق بالولايات المتحدة الأمريكية في تطعيم الأطفال

ويتزامن هذا القرار، مع موافقة الولايات المتحدة على إعطاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، لقاح «فايزر/بيونتيك»، وشروعها بالفعل في ذلك، حسبما أفادت تقارير اليوم، في خطوة تمهد السبيل أمام استفادة الملايين من صغار السن الأمريكيين من اللقاح.

وجاء القرار الذي اتخذته راشيل وولينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بعد دراسة متأنية أجراها منظمو الأدوية في الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قبل ذلك تتيح بالفعل اللقاح لمن هم فوق 12 عاما، وتستهدف الموافقة الأخيرة نحو 28 مليون طفل أمريكي.

ويرى خبراء أن حصول صغار السن على اللقاح أمر ضروري للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وانتهى مسؤولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن اللقاح كان فعالا بنسبة 91 في المئة من حيث حماية الأطفال الصغار من الإصابة بكوفيد 19، كما أن استجابتهم المناعية كانت مماثلة لتلك التي رُصدت في أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما، ولم يسجل الباحثون أي آثار جانبية خطيرة.