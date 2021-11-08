طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس وارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية، استمرار سطوع الشمس، اليوم الإثنين، وساد جو معتدل وسط تراجع التوقعات بهطول الأمطار، مع ثبات معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة، في تغير واضح لطقس المدينة الساحلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت تساقط الأمطار بغزارة، ومن المفترض أن تشهد المدينة أولى نوات الشتاء خلال منتصف الشهر الجاري وهى نوة المكنسة.

طقس الاسكندرية.. شمس ساطعة

وسجلت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، 28 درجة مئوية، إضافة إلى ارتفاع درجة الرطوبة إلى 64%، ما تسبب في طقس حار نهاراً، مع زيادة سرعة الرياح لتصل إلى 18كم/ ساعة، وارتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 10% فقط على معظم أحياء المدينة الساحلية.

الإسكندرية تستعد لنوة المكنسة

وبدأت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي في الإسكندرية بإعداد خطة محكمة من أجل الاستعداد المبكر لنوة المكنسة المتوقع قدومها منتصف الشهر الجاري، وذلك من خلال تجهيز السيارات الخاصة بكسح المياه والاستمرار في أعمال تطهير الشنانيش الموجودة في البؤر الساخنة واستكمال باقي المشروعات، إضافة إلى تنفيذ نماذج محاكاة وتجهيز المحطات ومتابعة منسوب المياه اليومي.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن الشركة وكافة الأجهزة المعنية وضعت خطة محكمة وتم الاستعداد المبكر لنوات الشتاء، من أجل منع أي تراكمات للمياه في الشوارع والتعامل السريع والتدخل الفوري.