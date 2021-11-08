تأجيل محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين بتهمة القتل العمد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، تأجيل محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 10 يناير 2022؛ لحضور طبيب الاستقبال بمستشفى الحسين.

ودفع حسين عبدالهادي المحامي الحاضر مع المتهم الأول عمر عبد ربه، بانعدام القصد الخاص لجريمة القتل، كما دفع بانتفاء رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لتداخل الإهمال الطبي في مستشفى الحسين الذي استقبل المجني عليه وقت الحادث؛ لذا فقررت المحكمة التأجيل لاستدعاء طبيب استقبال بالمستشفى.

بث الخوف في نفوس المجني عليهم

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر، لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

الأزمة بدأت بخلاف وانتهت بجثة

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجني عليه الذي يدعى «سكر»، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى حدوث مشادات متكررة بين الطرفين؛ ليتطوّر الأمر إلى نشوب شجار بينهما ارتكب على إثرها «سفاح الجمالية» وأعوانه جريمة قتل أودت بحياة المجني عليه، حيث توجه المتهمون إلى مكان تواجد المجني عليه، وانهالوا عليه جميعًا بأسلحتهم التي أحضروها لذلك الغرض؛ ليسقط جثة هامدة غارقًا وسط بركة من الدماء.