دفتر أحوال اليوم.. محاكمة «سفاح الجمالية» وخلية «جند الله» الأبرز

يشهد مجمعا محاكم طرة ومحاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، عددًا من المحاكمات المهمة، منها استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية الوايلي»، واستكمال محاكمة 215 متهماً في قضية «كتائب حلوان» و«جند الله» وأخيرا «سفاح الجمالية»

قضية «خلية الوايلي»

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية الوايلي»، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمنطقة الوايلي بالقاهرة.

ووجهت النيابة العامة في وقت سابق للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد متفجرة واستخدام هذه المواد في تنفيذ عمليات إرهابية.

قضية «كتائب حلوان»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم طرة، محمد شيرين فهمي، بعد قليل، جلسة محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «كتائب حلوان».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بتولي قيادة جماعة أسست بما يخالف أحكام القانون، وأن الغرض من تأسيسها تعطيل أحكام الدستور والدعوة إلى ذلك، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

قضية محاكمة «سفاح الجمالية»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، محاكمة «سفاح الجمالية» و3 آخرين، على خلفية اتهامهم باستعراض القوة والقتل العمد.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم استعراض القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر.

قضية «تنظيم جند الله»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمجمع طرة، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتأسيس «تنظيم جند الله»، وذلك لإتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن و محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.