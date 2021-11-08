«التعليم العالي» تتوعد مافيا كيانات التعليم الوهمية: الغلق مصيرهم

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، بملاحقة وضبط أي كيان تعليمي وهمي يقدم خدمة تعليمية لطلاب الجامعات من لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة.

ضبط أي كيان تعليمي وهمي

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن هناك توجيهات مباشرة من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم والبحث العلمي بشأن ضبط أي كيان يمنح شهادات تعليمية بكالوريوس أو ليسانس أو شهادات ماجستير ودكتوراة مزورة، أو أي كيانات وهمية تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

التعليم العالي: الإحالة للنيابة والغلق عقوبة الكيانات التعليمية الوهمية

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ترصد لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي بشكل مستمر أي إعلان أو تجاوز لمؤسسات تعليمية «كيانات وهمية» تقدم خدمة دون الحصول على التراخيص اللازمة»، مؤكداً «الغلق والإحالة للنيابة العامة عقوبة الكيانات الوهمية وأصحابها».

التعليم العالي: على الطلاب التواصل معنا لمعرفة الأماكن المعتمدة

وأكد رئيس قطاع التعليم، أن وزير التعليم العالي وجه بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لمُداهمة جميع أي مقرات أو كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب وأولياء أمورهم بالاطلاع على الكيانات والمعاهد المعتمدة والحاصلة على التراخيص من خلال الصفحات الرسمية لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية وهم كالتالي:

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