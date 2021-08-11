«التعليم العالي»: القاهرة أكثر محافظة تضم كيانات تعليمية وهمية

حذر الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، من بعض الكيانات الوهمية التي لم تحصل على ترخيص من المجلس الأعلى للجامعات، وتمنح شهادات غير معتمدة، مؤكدا أن الوزارة ترصد هذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدا ببعض أولياء الأمور الإيجابيين الذين يرسلون إلى الوزارة معلومات عن هذه الكيانات الوهمية، وبالتالي لجان الضبطية القضائية تحيل هذه الملفات إلى المحافظين لاتخاذ قرار بالإغلاق الإداري، إضافة إلى أن النيابة العامة تتخذ إجراءاتها في ضوء الملف المقدم بالضبطية القضائية.

وقال «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الأربعاء، أن القاهرة الكبرى بحكم اتساعها وحجم سكانها الضخم، هي أكثر محافظة بها كيانات تعليمية وهمية، مشددًا على أن هذه الكيانات ليس لها مكان محدد، بل تتعدد أماكنها وتتحرك من مكان إلى آخر، ولذلك فإن تعقبها يتسم بالصعوبة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن أولياء الأمور والطلبة يجب أن يكون لهم دور إيجابي، وكل ما عليهم الدخول على القائمة التي نشرتها الوزارة للبحث عن اسم الكيان التعليمي الذي سيلتحق به الطالب، وإذا وجدوا أنه غير معتمد يمكنهم الإبلاغ عنه، مشيرًا إلى أن لجان الضبطية القضائية تعمل على مدار العام للبحث عن هذه الكيانات الوهمية.

ماذا يفعل الطالب حال التحاقه بكيان وهمي؟

وأكد أنه في حالة التحاق الطالب بكيان وهمي يمكنه تقديم مذكرة إلى وزارة التعليم العالي، يشرح فيها ما تعرض له، ومكان المقر الوهمي وتاريخ قبوله به، ويقدم شهاداته التعليمية، الأمر الذي يساعد الجهات المختصة في عمل ملف لهذا الكيان الوهمي، ثم تُشكل لجنة قانونية للنظر في الأمر، مشددًا على أن حل المشكلة معقد للغاية ولذلك فإن «الوقاية خير من العلاج»، لافتًا إلى أن بعض الطلاب يتعرضون للنصب من بعض الكيانات الوهمية خارج البلاد.